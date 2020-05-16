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Рядом с Курилами и Камчаткой произошли три землетрясения магнитудой до 4,3

По информации сейсмологов, угрозы цунами нет

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 16 мая. /ТАСС/. Сейсмологи зарегистрировали в субботу в акватории Тихого океана рядом с северными Курилами (Сахалинская область) и южной оконечностью полуострова Камчатка сразу три землетрясения магнитудой до 4,3. Об этом сообщили ТАСС в Сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.

"Глубина очага первого землетрясения магнитудой 4,3 составила 130 км. Второе сейсмособытие зафиксировано с магнитудами 4,2, глубина очага 63 км. Магнитуда третьего - 4,0, глубина очага - 176 км", - сказал собеседник агентства.

По данным сейсмологов, разрушений и пострадавших нет. Угроза цунами не объявлялась.

Теги
РоссияКамчатский крайСахалинская область
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