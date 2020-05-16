В США власти установили, что пилот вертолета, на котором разбился Коби Брайант, был трезв

НЬЮ-ЙОРК, 16 мая. /ТАСС/. Пилот вертолета, на котором разбился в январе чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайант, его дочь и остальные пассажиры, перед полетом не употреблял алкоголь или наркотики. Как сообщило в пятницу агентство Associated Press (AP), это установили судмедэксперты в Лос-Анджелесе (штат Калифорния), занимавшиеся данным делом.

Выдержки из их доклада были частично опубликованы. Из этих материалов следует, что Брайант и остальные восемь человек, которые находились на борту, погибли из-за полученных травм. Смерть наступила мгновенно. Произошедшее признано несчастным случаем.

АП ознакомилось с полной версией доклада судмедэкспертов, который не был опубликован. Из него следует, что в крови пилота вертолета Ары Зобаяна не обнаружили следов алкоголя или наркотиков. В крови самого Брайанта нашли только следы медицинского препарата, применяемого при дефиците внимания и расстройствах сна.

26 января частный вертолет с 41-летним Брайантом на борту разбился недалеко от Лос-Анджелеса. Погибли пилот и все восемь пассажиров, в числе которых была 13-летняя дочь Брайанта Джианна. Вдова Брайанта в феврале подала иск к компании Island Express ("Айленд экспресс"), владевшей вертолетом. Она также обвинила пилота в халатности.

Брайант пять раз становился чемпионом НБА в составе "Лос-Анджелес Лейкерс", в 2008 году был признан самым ценным игроком НБА, в 2009 и 2010 годах - самым ценным игроком финала НБА. В составе сборной США Брайант дважды выигрывал Олимпийские игры (2008, 2012). Он занимает четвертое место в списке самых результативных игроков в истории НБА (33643 очка), 18 раз принимал участие в Матчах звезд НБА.