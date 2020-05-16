Полиция устанавливает участников несанкционированных автогонок в Москве

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Московская полиция изучает видео с несанкционированными автогонками в Москве и устанавливает их участников. Об этом ТАСС сообщил в субботу руководитель пресс-службы ГУ МВД по Москве Владимир Васенин.

В интернете появилось видео, на котором запечатлены гонки, устроенные в ночь на 16 мая при большом скоплении людей. Стритрейсеры при этом перекрыли часть дороги.

"Сотрудники полиции изучают видео, размещенное в интернете. Устанавливаются водители, принимавшие участие в несанкционированном мероприятии, и его организаторы", - сказал Васенин.

Он отметил, что участники и организаторы гонок будут привлечены к ответственности.