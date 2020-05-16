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СК проводит обыски и допросы у фигурантов дела о провокации во время "Бессмертного полка"

Среди фигурантов дела о размещении фото нацистов на сайтах "Бессмертного полка" - граждане Украины и Эстонии
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© Александр Щербак/ТАСС, архив

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Четыре человека стали фигурантами уголовных дел о размещении фото Гитлера, Гиммлера и других нацистов на сайтах акции "Бессмертный полк", у них проводятся обыски и допросы, также установлена причастность к преступлению граждан Украины и Эстонии. Об этом журналистам сообщила в субботу официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

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"Установлены личности причастных к этим преступлениям. Среди них: Даниил Симонов из Перми, Андрей Шабанов из Самары, Денис Воронцов из Волгограда, а также Вячеслав Круглов из Ульяновска. Их допрашивают следователи, по местам жительства проводятся обыски", - сказала Петренко. В отношении них возбуждены уголовные дела.

По словам Петренко, установлены и другие эпизоды аналогичных преступлений. "Среди причастных к реабилитации нацизма есть и граждане иностранных государств, в частности Украины и Эстонии", - сообщила она.

Петренко рассказала, что в ходе обысков изъяты материалы, предметы и компьютерная техника, изучение которых дает следствию основания полагать, что все эти лица состояли в одних сообществах в социальных сетях. Один из фигурантов дела, Круглов, ранее уже привлекался к уголовной ответственности за преступления экстремистской и общеуголовной направленности. В 2017 году он был осужден за преступление экстремистского характера, а в 2018 году - за кражу.

Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела по ч. 1 ст. 354.1 УК РФ ("Реабилитация нацизма") после того, как во время виртуального шествия "Бессмертный полк" и на сайтах акции "Бессмертный полк" были размещены фотографии нацистских преступников, включая Гитлера и Гиммлера. Предусмотренные этой статьей преступления не относятся к категории тяжких, поэтому к обвиняемым по ней обычно не применяется заключение под стражу. Часть первая статьи 354.1 УК РФ предусматривает для виновного штраф в размере до 300 тыс. рублей или дохода осужденного за период до двух лет либо принудительные работы или лишение свободы на срок до трех лет.

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