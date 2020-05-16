В Удмуртии арестовали начальника государственной противопожарной службы региона

ИЖЕВСК, 16 мая. /ТАСС/. Ленинский районный суд Ижевска отправил под стражу на два месяца начальника государственной противопожарной службы Удмуртии Николая Климохина, которого обвиняют в получении взятки с вымогательством. Об этом журналистам сообщили в субботу в объединенной пресс-службе судейского сообщества региона.

"Выслушав мнение участников судебного заседания, исследовав представленные материалы, свидетельствующие о причастности обвиняемого к совершению инкриминируемого преступления, принимая во внимание обстоятельства и тяжесть деяния (особо тяжкое преступление коррупционной направленности), данные о личности обвиняемого, суд пришел к выводу о невозможности избрать в отношении обвиняемого меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества, и постановил избрать в отношении Климохина Н. А. меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 14 июля 2020 года", - сообщили в пресс-службе.

В суде также отметили, что в ходе заседания обвиняемый и его адвокат возражали против удовлетворения ходатайства следователя, просили об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста или продлении срока задержания.

Дело в отношении Климохина возбуждено по п. "б" ч. 5 ст. 290 ("Получение взятки") УК РФ. Органами предварительного следствия Климохин обвиняется в том, что с января 2010 года по настоящее время незаконно получил через посредника от своего сотрудника 917 000 рублей за общее покровительство в ходе осуществления служебной деятельности.

На сайте службы отмечается, что Климохин занимал соответствующую должность с января 2015 года, а до этого был первым заместителем начальника ГУ МЧС России по Удмуртии.