Один из двух ТЦ "Мега" под Петербургом возобновил работу после проверки данных об угрозе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 мая. /ТАСС/. Торговый центр "Мега Дыбенко" в Ленинградской области вблизи Санкт-Петербурга возобновил работу после проверки, организованной из-за анонимного сообщения об опасности, из-за которого эвакуировали посетителей и персонал. Второй ТЦ в регионе, "Мега Парнас", получивший аналогичное сообщение, остается закрытым, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе компании - владельца торговых объектов Ingka Centres.

"В настоящее время "Мега Дыбенко" возобновила работу, угроз не обнаружено", - сказал собеседник агентства.

"Мега Парнас" и "Мега Дыбенко" в связи с ослаблением режима ограничений, связанных с коронавирусом, с 15 мая открылись для посетителей, но с сокращенным графиком работы. Гостям торговых центров рекомендовано ношение средств индивидуальной защиты и соблюдение социальной дистанции в 1,5 метра.

С 12 мая власти Ленинградской области в 17 районах и городе Сосновый Бор разрешили работу салонов красоты при соблюдении всех утвержденных мер, направленных на профилактику новой коронавирусной инфекции. При условии строгого соблюдения необходимых мер откроются торговые центры, театры, временные рынки и ярмарки, турбазы и дома отдыха, предприятия общественного питания с рядом ограничений. Разрешат работу стоматологических клиник, организацию индивидуальных спортивных мероприятий или с участием не более 10 человек.