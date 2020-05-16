Три человека погибли при столкновении легковых автомобилей под Тамбовом

ТАСС, 16 мая. Лобовое столкновение двух легковых автомобилей в Тамбовской области стало причиной гибели трех человек. Еще один человек пострадал и госпитализирован, сообщил ТАСС начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД УМВД по Тамбовской области Станислав Конышев.

"В 18 часов 45 минут на подъезде у села Столовое произошло лобовое столкновение легковых автомобилей Toyota Camry и Audi 80. Погибли водитель Audi и два его пассажира, их личности устанавливаются. В Toyota один человек пострадал, это водитель 1982 ода рождения, его с сочетанными травмами доставили в больницу в Тамбове", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что ДТП произошло в Тамбовском районе, предварительной причиной считается выезд одного из автомобилей на встречную полосу движения.