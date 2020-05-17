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В Москве охранник магазина расстрелял из травматического пистолета 2 человек

По информации МВД, стрелявший задержан

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Охранник магазина в столице ранил двух человек, предположительно из травматического пистолета. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве в воскресенье.

"На улице Просторной, 2 произошел конфликт между сотрудником магазина и двумя мужчинами. Конфликт был на улице. В ходе него гражданин использовал, предположительно, травматический пистолет, один пострадавший направлен в медучреждение, второй пострадавший находится в отделе полиции, сам злоумышленник задержан", - рассказали в пресс-службе.

Источник ТАСС добавил, что, по предварительной информации, все участники конфликта были пьяны, а стрелявший работал в магазине охранником.

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