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В Лос-Анджелесе 10 пожарных тяжело пострадали при тушении огня

Пожар произошел на улице Бойд-стрит и сопровождался взрывом

НЬЮ-ЙОРК, 17 мая. /ТАСС/. Десять пожарных тяжело пострадали при тушении сильного возгорания в субботу в американском городе Лос-Анджелесе (штат Калифорния). Об этом сообщила городская пожарная служба.

По ее данным, пожар вспыхнул на улице Бойд-стрит и сопровождался взрывом. "Взрыв на месте событий вынудил подать сигнал SOS, 10 пожарных пострадали, многие здания охвачены огнем", - говорится в Twitter службы.

"Тушением занимаются более 230 пожарных. Из них сформирована медицинская группа для оказания помощи и транспортировки пострадавших", - информировала пожарная служба Лос-Анджелеса.

По данным телекомпании NBC, власти оценивают состояние пострадавших как критическое. Согласно репортажу телекомпании, возгорание в целом локализовано. Дым валит из зданий, которые, судя по вывескам, являются складскими помещениями или магазинами.

В новость были внесены изменения (05:42 мск) - добавлены подробности.

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