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В Лос-Анджелесе 11 пожарных получили сильные ожоги при тушении огня

Огонь потушили, причины ЧП выясняются
Описание
© AP Photo/Mark J. Terrill

НЬЮ-ЙОРК, 17 мая. /ТАСС/. Одиннадцать пожарных получили сильные ожоги во время тушения крупного пожара в субботу в американском городе Лос-Анджелесе (штат Калифорния). Об этом сообщил капитан пожарной службы мегаполиса Эрик Скотт на пресс-конференции, трансляцию которой вела телекомпания NBC.

"Мы полностью потушили возгорание приблизительно за два часа. Это произошло в 20:08 по местному времени [воскресенье в 06:08 мск]. К сожалению, 11 пожарных получили ожоги", - информировал Скотт. По его словам, очаг возгорания находился в малоэтажном коммерческом здании, где хранились масла, предназначенные для фармакологии. "Причины и обстоятельства этого крупного чрезвычайного происшествия расследуются", - добавил он.

Ранее пожарная служба Лос-Анджелеса сообщала о 10 пострадавших.

Для тушения огня были мобилизованы свыше 230 пожарных.

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