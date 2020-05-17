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В Москве четверо с ножом похитили у бездомного деньги и телефон

Материальный ущерб потерпевшему составил около 70 тыс. рублей

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Деньги, мобильный телефон и беспроводные наушники похитили у бездомного на юго-западе Москвы четверо неизвестных, угрожая ему ножом. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Как отметили в главке, вечером в субботу в полицию с заявлением о разбое обратился 33-летний мужчина без определенного места жительства. "За гаражами четверо неизвестных, угрожая ему предметом, похожим на нож, похитили 17 тыс. 400 рублей, телефон сотовой связи с беспроводными наушниками и скрылись. Материальный ущерб составил около 70 тыс. рублей", - сказали в пресс-службе.

Полиция возбудила уголовное дело по статье о разбое (ч. 2 ст. 162 УК РФ).

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