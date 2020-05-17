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В Петербурге задержали охранника больницы, ножом ударившего своего коллегу

Инцидент произошел 16 мая, потерпевшего госпитализировали в тяжелом состоянии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали охранника одной из больниц в Василеостровском районе Петербурга, который ударил ножом своего коллегу. Об этом журналистам сообщили в ГУ МВД по городу и Ленинградской области.

ЧП произошло в субботу. "Поступило сообщение о том, что в одной из больниц Василеостровского района произошел конфликт между охранниками. Сотрудниками полиции был задержан гражданин 1969 года рождения, охранник, который в комнате отдыха ножом ударил потерпевшего", - говорится в сообщении ГУ МВД.

Потерпевшего госпитализировали в тяжелом состоянии. По данным полиции, оба находились в состоянии алкогольного опьянения. Следственный отдел Главного следственного управления СК РФ по Петербургу возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

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РоссияСанкт-Петербург
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