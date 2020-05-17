На Кубани в ДТП с микроавтобусом и легковушкой погибли два человека

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Вахтовый микроавтобус и легковая машина столкнулись в районе станицы Неберджаевская в Краснодарском крае, в результате два человека погибли, еще семь пострадали. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил источник в экстренных службах.

Авария произошла на автодороге Крымск - Неберджаевская. "Произошло ДТП с участием вахтового микроавтобуса и легкового автомобиля. По предварительной информации, в результате ДТП пострадали семь человек и двое погибли", - сказал собеседник агентства.

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники оперативных служб и правоохранители. Обстоятельства происшествия устанавливаются.