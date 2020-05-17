Попавший в ДТП на Кубани микроавтобус перевозил работников строительной фирмы

КРАСНОДАР, 17 мая. /ТАСС/. Водитель автобуса, попавшего в ДТП на Кубани, перевозил работников компании, занимающейся строительством и реконструкцией объектов нефтегазовой промышленности. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

"Установлено, что микроавтобус принадлежит юридическому лицу и осуществлял перевозку работников", - сказали в прокуратуре, пояснив, что водитель перевозил сотрудников компании ООО "МонтажТехСтрой". По факту ДТП прокуратурой организована проверка.

Как сообщили ранее в пресс-службе регионального ГУ МВД, в воскресенье в дежурную часть отдела МВД России по Крымскому району поступило сообщение о ДТП на автодороге Крымск - Неберджаевская с участием микроавтобуса Toyota и Lada Priora. В результате аварии от полученных травм погибли водитель и пассажир отечественного автомобиля. С травмами различной степени тяжести госпитализированы водитель иномарки и шесть его пассажиров.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, по предварительным данным, виновник аварии - водитель микроавтобуса, который выехал на встречную полосу во время движения.