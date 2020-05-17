На территории промзоны в Дзержинском ликвидировали открытое горение

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение на территории промзоны в городе Дзержинский в Подмосковье. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В 19:39 мск объявлена ликвидация открытого горения", - сказали в пресс-службе.

Информация о пожаре на территории промзоны в Денисьевском проезде, дом 7а в Дзержинском поступила в 17:50 мск. Первоначально загорелся один бензовоз и три контейнера со стройматериалами на площади 200 кв. м. Позже огонь распространился на два бензовоза и 10 контейнеров, площадь пожара увеличилась до 300 кв. м. Пожарные локализовали горение в 18:50 мск.

Информация о жертвах и пострадавших не поступала. К тушению привлечены 29 человек и девять единиц техники.