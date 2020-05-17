Пожар на территории промзоны в Дзержинском потушили

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Возгорание на территории промышленной зоны в подмосковном Дзержинском, где на площади 300 кв. м горели два бензовоза и 10 контейнеров со стройматериалами, потушено. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе главка МЧС по Московской области.