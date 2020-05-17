Пожар на территории промзоны в Дзержинском потушили

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Возгорание на территории промышленной зоны в подмосковном Дзержинском, где на площади 300 кв. м горели два бензовоза и 10 контейнеров со стройматериалами, потушено. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе главка МЧС по Московской области.
"В 21:15 мск объявлена полная ликвидация пожара. Пострадавших нет", - сказали в пресс-службе.
Информация о пожаре на территории промзоны в Денисьевском проезде, дом 7а, в Дзержинском поступила в 17:50 мск. В 18:50 мск пожар был локализован, в 19:39 мск ликвидировано открытое горение.