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Пожар на территории промзоны в Дзержинском потушили

Пострадавших нет

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Возгорание на территории промышленной зоны в подмосковном Дзержинском, где на площади 300 кв. м горели два бензовоза и 10 контейнеров со стройматериалами, потушено. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе главка МЧС по Московской области.

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"В 21:15 мск объявлена полная ликвидация пожара. Пострадавших нет", - сказали в пресс-службе.

Информация о пожаре на территории промзоны в Денисьевском проезде, дом 7а, в Дзержинском поступила в 17:50 мск. В 18:50 мск пожар был локализован, в 19:39 мск ликвидировано открытое горение.

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