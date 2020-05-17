Шесть человек погибли в ДТП в Курганской области

ТАСС, 17 мая. Шестеро человек, включая двоих детей, погибли в результате столкновения легковых автомобилей Renault Logan и "ВАЗ-2114" в Курганской области, еще один ребенок госпитализирован. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в региональном УМВД.

"В 22:25 (20:25 мск) 17 мая поступило сообщение о том, что на 15-м км автодороги Куртамыш - Прорывное произошло столкновение автомобилей Renault Logan и "ВАЗ-2114". В результате погибли водитель Renault Logan 1962 года рождения и "ВАЗа" 1993 года рождения. Пассажиры "ВАЗа" - мужчина 1977 года рождения, женщина 1997 года рождения скончались на месте ДТП, а двое несовершеннолетних скончались в автомобиле скорой помощи при доставлении в районную больницу", - уточнили в полиции.

В Куртамышскую центральную районную больницу доставлена девочка из ВАЗ-2114 . По факту аварии проводится доследственная проверка, устанавливаются обстоятельства ДТП.

"На месте работает следственно-оперативная группа, причины устанавливаются. Но в течение всего дня и вечером на месте ДТП шел дождь", - добавили в полиции.

По данным ГУ МЧС по Курганской области, в ликвидации последствий аварии было задействовано 33 человека, 12 единиц техники, от МЧС России - 11 человек, четыре единицы техники. Движение не ограничено.