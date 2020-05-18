СМИ: пилот разбившегося в Канаде самолета катапультировался перед аварией

ОТТАВА, 18 мая. /ТАСС/. Пилот самолета пилотажной группы канадских ВВС The Snowbirds, который потерпел в воскресенье крушение возле аэропорта города Камлупс (провинция Британская Колумбия), смог катапультироваться перед аварией. Об этом сообщил телеканал CBC.

О состоянии пилота информации нет. По данным телеканала, обломки самолета повредили жилой дом. О пострадавших на земле не сообщается. Минобороны Канады подтвердило факт крушения самолета, но других заявлений пока не делало.

Ранее сообщалось, что службы спасения проводят спасательную операцию на месте крушения самолета канадской пилотажной группы Snowbirds. Авария произошла сразу после взлета из местного аэропорта.

В конце апреля премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что пилотажная группа будет проводить в разных городах страны авиашоу, чтобы таким образом поддержать канадцев в условиях пандемии нового коронавируса. В каждом авиационном показе обычно участвуют по девять самолетов CT-144 Tutor, которые с помощью дымовых шашек создают рисунки в небе. Минимальная высота полета составляет около 150 метров от уровня высотных зданий. О времени и месте проведения каждого шоу дополнительно сообщается на сайте пилотажной группы, созданной в 1971 году.