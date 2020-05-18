Житель Камчатки получил условный срок за призывы к убийству сотрудников Росгвардии

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 мая. /ТАСС/. Житель Петропавловска-Камчатского получил условный срок за публичные призывы к убийству сотрудников Росгвардии. Об этом ТАСС сообщили в краевом управлении ФСБ.

Как установлено следствием, в июле 2019 года житель краевого центра разместил в интернете призывы к совершению убийств сотрудников Росгвардии. Психолого-лингвистическая экспертиза подтвердила, что в сообщениях злоумышленника содержится побуждение к насильственным действиям по мотиву ненависти и вражды против лиц по признаку их отношения к отдельной социальной группе.

"Петропавловск-Камчатский городской суд признал горожанина виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием сети интернет). Он приговорил его к лишению свободы сроком на 2 года условно с испытательным сроком 3 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что осужденный подал апелляционную жалобу. Камчатский краевой суд ее удовлетворил частично, сократив испытательный срок до 2 лет. Сообщается также, что ранее житель полуострова неоднократно привлекался к уголовной ответственности по нескольким статьям УК РФ: ст. 132 (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении заведомо несовершеннолетнего), ст. 105 ("Убийство"), ст. 158 (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину), ст. 112 ("Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью").