Один пилот разбившегося в Канаде самолета погиб

ОТТАВА, 18 мая. /ТАСС/. Один из пилотов разбившегося в Канаде самолета пилотажной группы канадских ВВС The Snowbirds погиб, второй получил травмы. Об этом в воскресенье сообщили в управлении канадских ВВС.

"Один член команды The Snowbirds погиб и один получил тяжелые травмы", - говорится в сообщении ведомства в Twitter. В нем также отмечается, что родные погибшего и пострадавшего пилотов оповещены о случившемся. Других подробностей пока не сообщается.

Инцидент произошел в воскресенье сразу после вылета самолета из аэропорта города Камлупс (провинция Британская Колумбия). Ранее телеканал CBC сообщил, что одному из пилотов удалось катапультироваться, а обломки машины упали на жилой дом. О пострадавших на земле не сообщается.

В конце апреля премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что пилотажная группа будет проводить в разных городах страны авиашоу, чтобы таким образом поддержать канадцев в условиях пандемии нового коронавируса. В каждом авиационном показе обычно участвуют по 9 самолетов CT-144 Tutor, которые с помощью дымовых шашек создают рисунки в небе. Минимальная высота полета составляет около 150 метров от уровня высотных зданий. О времени и месте проведения каждого шоу дополнительно сообщается на сайте пилотажной группы, созданной в 1971 году.