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В Хабаровском крае на семь лет осудили члена террористической организации

Он разместил в социальной сети видео с призывами участвовать в терактах

ХАБАРОВСК, 18 мая. /ТАСС/. Суд в Хабаровском крае отправил приверженца террористической организации в колонию на семь лет за призывы к терактам. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по региону в понедельник.

"Восточный окружной военный суд осудил 46-летнего жителя г. Хабаровска, гражданина России Гадойниезова Ш. З., за участие в деятельности международной террористической организации, а также публичные призывы в сети интернет к совершению террористических преступлений. <...> [Суд] признал Гадойниёзова Ш. З. виновным в совершении указанных преступлений и назначил ему наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием наказания в тюрьме сроком на три года, а остальной части - в исправительной колонии строгого режима", - говорится в распространенном релизе.

Суд также лишил осужденного права заниматься деятельностью, связанной с размещением обращений и материалов в интернете на два года.

Было установлено, что летом прошлого года осужденный через Telegram вступил в ряды международной террористической организации "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ). Он собирался участвовать в деятельности организации, распространяя информацию о ней и призывая к терактам. В "Одноклассниках" он разместил видео с призывами участвовать в терактах и финансировать террористическую организацию. Дело расследовалось по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации).

Теги
РоссияХабаровский край
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