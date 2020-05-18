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В Москве разыскивают пассажира, избившего таксиста и уехавшего на его машине

Полицейские обнаружили похищенную машину во дворах недалеко от места происшествия

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Столичная полиция разыскивает пассажира, который в ходе конфликта с водителем такси избил его и скрылся на его автомобиле. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

"Около 03:40 мск на Святоозерной улице между водителем такси и пассажиром произошел конфликт, в ходе которого клиент нанес таксисту телесные повреждения, а затем сел за руль его автомобиля и скрылся в неизвестном направлении", - сказал собеседник агентства.

Как отметили в главке, в ходе оперативно-разыскных мероприятий похищенная машина была обнаружена брошенной во дворах недалеко от места происшествия. "Злоумышленник разыскивается", - добавили в пресс-службе.

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