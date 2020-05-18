В Ленобласти возбудили дело после пожара в доме XIX века

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 мая. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после пожара в Новой Ладоге Ленинградской области, где сгорел дом купца П. В. Шабанина, построенный в XIX веке. Об этом сообщили в СК РФ. Дом является объектом культурного наследия.

"По результатам проведенной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 243 УК РФ ("Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ")", - говорится в сообщении. По данным ведомства, дом умышленно подожгли в ночь на 17 мая.

Проведенной проверкой установлено, что в Новой Ладоге при похожих обстоятельствах за последние несколько лет сгорели еще четыре дома, которые входят в список объектов культурного наследия. СК также изъял уголовные дела о данных пожарах из полиции для дальнейшего расследования.

Кроме того, сотрудники ведомства посчитали, что администрация Новоладожского городского поселения плохо исполняет свои обязанности по охране объектов культурного наследия. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность")", - отметили в ведомстве.

Дом купца Шабанина был построен в XIX веке. По данным открытых источников, в список выявленных объектов культурного наследия он был внесен в 1988 году. Двухэтажное деревянное здание использовалось как многоквартирное, в 2010 году оно было признано аварийным.