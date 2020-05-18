СМИ: в пригороде Парижа вновь зафиксировали столкновения молодежи с полицией

ПАРИЖ, 18 мая. /ТАСС/. Новые столкновения между агрессивно настроенными молодыми людьми и полицией произошли в ночь на понедельник в пригороде Парижа Аржантей (департамент Валь-д'Уаз). Об этом сообщила радиостанция France Bleu.

Беспорядки были зафиксированы сразу в нескольких жилых районах коммуны. Хулиганы поджигали автобусные остановки и мусорные баки, запускали фейерверки. Приехавшая на место полиция вынуждена была применить слезоточивый газ для разгона погромщиков.

Столкновения во Франции вспыхнули после того, как в конце апреля 30-летний мотоциклист, на котором не было шлема, врезался в открытую дверь полицейской машины без опознавательных знаков в коммуне Вильнев-ла-Гарен. Мужчина был доставлен в местную больницу с подозрением на открытый перелом бедренной кости. Этот инцидент, обстоятельства которого до сих пор выясняются, спровоцировал многочисленные публикации в социальных сетях с осуждением действий полиции и с призывами выйти на акции протеста.

Масштабная волна беспорядков была отмечена в нескольких муниципалитетах столичного региона Иль-де-Франс 19 - 22 апреля. Агрессивно настроенные молодые люди устраивали поджоги и запускали петарды в сторону полицейских. Хулиганы тогда сожгли 30 автомобилей и мотоциклов, а также 50 мусорных баков.