В Лебяжском районе Кировской области пропал четырехлетний ребенок

КИРОВ, 18 мая. /ТАСС/. Четырехлетний мальчик пропал в Лебяжском районе Кировской области, следственные органы региона проводят доследственную проверку, сообщается на сайте ведомства. К поискам ребенка подключились волонтеры.

"В деревне Якино Лебяжского района Кировской области пропал 4-летний мальчик. По данному факту было принято решение о проведении доследственной проверки", - говорится в сообщении.

На место выехали руководитель и следователь Уржумского межрайонного следственного отдела следственного управления СК РФ по Кировской области, а также следователи-криминалисты.

Как сообщается в группе в соцсети "ВКонтакте" поискового отряда "Лиза Алерт" в Кирове, волонтеры организовали выезд на поиски ребенка, идет сбор добровольцев.

Как сообщается на сайте областной прокуратуры, ведомство также проводит проверку в связи с исчезновением мальчика. В ходе проверки специалисты дадут оценку действиям должностных лиц органов системы профилактики при выявлении семей, находящихся в социально опасном положении.

В новость внесены изменения (12:48 мск) - добавлены подробности в пятом абзаце.