{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

В Лебяжском районе Кировской области пропал четырехлетний ребенок

Инцидент произошел в деревне Якино. На место выехали следователи регионального СК

КИРОВ, 18 мая. /ТАСС/. Четырехлетний мальчик пропал в Лебяжском районе Кировской области, следственные органы региона проводят доследственную проверку, сообщается на сайте ведомства. К поискам ребенка подключились волонтеры.

"В деревне Якино Лебяжского района Кировской области пропал 4-летний мальчик. По данному факту было принято решение о проведении доследственной проверки", - говорится в сообщении.

На место выехали руководитель и следователь Уржумского межрайонного следственного отдела следственного управления СК РФ по Кировской области, а также следователи-криминалисты.

Как сообщается в группе в соцсети "ВКонтакте" поискового отряда "Лиза Алерт" в Кирове, волонтеры организовали выезд на поиски ребенка, идет сбор добровольцев.

Как сообщается на сайте областной прокуратуры, ведомство также проводит проверку в связи с исчезновением мальчика. В ходе проверки специалисты дадут оценку действиям должностных лиц органов системы профилактики при выявлении семей, находящихся в социально опасном положении.

В новость внесены изменения (12:48 мск) - добавлены подробности в пятом абзаце.

Теги
РоссияКировская область
Реклама на ТАСС
В Подмосковье задержали мужчину за незаконное хранение оружия и боеприпасов
Ему грозит до восьми лет лишения свободы
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС