В Петербурге такси сбило на тротуаре женщину и двух детей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 мая. /ТАСС/. Автомобиль такси в центре Петербурга сбил женщину с детьми, которые находились на тротуаре. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Женщина погибла, состояние детей устанавливается", - сказал собеседник агентства, уточнив, что инцидент произошел в районе пересечения Суворовского проспекта и улицы 9-я Советская.

Обстоятельства, как автомобиль выехал на тротуар, устанавливаются. "Возможно, он [автомобиль такси] оказался там после столкновения с другим транспортным средством", - сказал собеседник агентства.