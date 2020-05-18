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В Петербурге такси сбило на тротуаре женщину и двух детей

От полученных травм женщина погибла

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 мая. /ТАСС/. Автомобиль такси в центре Петербурга сбил женщину с детьми, которые находились на тротуаре. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Женщина погибла, состояние детей устанавливается", - сказал собеседник агентства, уточнив, что инцидент произошел в районе пересечения Суворовского проспекта и улицы 9-я Советская.

Обстоятельства, как автомобиль выехал на тротуар, устанавливаются. "Возможно, он [автомобиль такси] оказался там после столкновения с другим транспортным средством", - сказал собеседник агентства.

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РоссияСанкт-Петербург
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