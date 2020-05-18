В Подмосковье задержали мужчину за незаконное хранение оружия и боеприпасов

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Полицейские в Люберецком городском округе задержали мужчину, который незаконно хранил пять пистолетов, автомат Калашникова и 148 патронов. Об этом сообщила ТАСС начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"В поселке Томилино Люберецкого городского округа установлен 47-летний местный житель, подозреваемый в незаконном хранении оружия и боеприпасов. При обыске в его квартире полицейскими обнаружены и изъяты предметы, конструктивно схожие с пятью пистолетами различных модификации, автоматом Калашникова и 148 патронов различного калибра", - сказала Петрова.

Экспертиза показала, что один из пистолетов и 20 патронов пригодны для стрельбы. Остальной арсенал будут исследовать уже в рамках возбужденного уголовного дела о незаконном хранении оружия и боеприпасов. Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы. Сейчас он отпущен под подписку о невыезде.