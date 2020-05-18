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В Приморье возбудили дело о контрабанде леса с ущербом более 34 млн рублей

Злоумышленникам может грозить до семи лет лишения свободы

ТАСС, 18 мая. Зарегистрированная на подставное лицо компания подозревается в контрабанде леса, принесшей ущерб более 34 млн рублей. Возбуждено уголовное дело, сообщается в понедельник на сайте Дальневосточной транспортной прокуратуры.

"По материалам проверки Дальневосточной транспортной прокуратуры возбуждены уголовные дела о контрабанде лесоматериалов. Стоимость лесоматериалов превысила 34 млн рублей", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в 2019 году компания-экспортер использовала организацию, зарегистрированную на подставное лицо, для контрабанды леса из Приморского края. Дело возбуждено по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ ("Незаконное перемещение стратегически важных товаров и ресурсов в крупном размере"). Максимальное наказание— лишение свободы на семь лет.

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РоссияПриморский край
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