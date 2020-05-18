Полиция возбудила дело против жительницы Чебоксар с коронавирусом, сбежавшей из больницы

ТАСС, 18 мая. Уголовное дело возбуждено в Чебоксарах в отношении пациентки с подтвержденным коронавирусом, самовольно покинувшей больницу, где проходила лечение. Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник пресс-службой МВД по республике.

По информации ресурса стопкоронавирус.рф, в республике подтверждено 1 787 случаев коронавируса. Выздоровели 559 человек, 8 пациентов умерли.

"Следственным отделом отдела полиции № 4 УМВД России по городу Чебоксары в отношении горожанки было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 236 УК РФ ("Нарушение санитарно-эпидемиологических правил"). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде штрафа до 700 тысяч рублей или лишение свободы на срок до 2 лет", - отмечается в сообщении.

По информации пресс-службы, утром 6 мая женщина самовольно покинула одно из лечебных учреждений города Чебоксары, куда была госпитализирована с подтвержденным коронавирусом в конце апреля.

"На ее поиски были ориентированы все наружные наряды полиции. Через несколько часов местонахождение женщины было установлено. Она находилась на одной из городских остановок общественного транспорта, после чего ее госпитализировали работники скорой помощи", - отмечается в сообщении.

В пресс-службе также уточнили, что ранее женщина неоднократно привлекалась к административной ответственности за нарушения общественного порядка.