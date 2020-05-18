В Архангельской области 23 населенных пункта пострадали от паводка

АРХАНГЕЛЬСК, 18 мая. /ТАСС/. Территории 23 населенных пунктов в 11 районах Архангельской области подтоплены паводком. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

"Подтоплены 23 населенных пункта в 11 муниципальных районах области", - сказали в пресс-службе.

В большинстве районов вода пошла на спад, сохраняется небольшой подъем в Ленском, Котласском и Лешуконском районах. По прогнозу, вода пойдет на убыль в этих районах с 19 мая.

Врио главы области Александр Цыбульский определил три приоритетных направления работы с последствиями паводка. Это своевременное снабжение продовольствием и медикаментами населенных пунктов, оказание социальной поддержки пострадавшим от паводка, а также восстановление разрушенной инфраструктуры. "Меры социальной поддержки пострадавшим от паводка людям должны оказываться своевременно, без бюрократических проволочек. Также в зоне повышенного внимания - восстановление инфраструктурных объектов", - приводит пресс-служба администрации региона слова Цыбульского.

За время паводка подтопило около 180 участков региональных дорог, это самое большое количество подтоплений на дорогах за последние 10 лет. По данным центра управления движением Архангельскавтодора, из-за подтопления низководных мостов на трассе Архангельск - Пинега - Мезень нет проезда в Пинежский, Мезенский и Лешуконский районы, затруднено движение по дорогам Холмогорского района.

Восстановлено движение на 89 подтопленных участках дорог, работы на остальных начнутся сразу после схода воды. Всего в области разрушены или подтоплены 11 мостов, на этой неделе будет проведено обследование объектов, работы на них начнутся, когда спадет вода.