В Тверской области лесовоз повредил девять автомобилей

ТАСС, 18 мая. Отказ тормозов у лесовоза стал причиной повреждения девяти легковых автомобилей в Удомельском районе Тверской области. Об этом в понедельник сообщил ТАСС представитель пресс-службы управления МВД по Тверской области.

"Водитель лесовоза направлялся на погрузку леса по объездной дороге у Калининской атомной электростанции в Удомельском районе. На перекрестке при повороте, со слов водителя, у него отказали тормоза. Лесовоз совершил столкновение с одним автомобилем, далее большегруз совершил наезд на стоящие автомобили, в которых не было людей. Всего он повредил девять автомобилей", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что ДТП произошло утром в понедельник, пострадавших нет, обстоятельства инцидента уточняются.