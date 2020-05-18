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В Подмосковье выявили лабораторию по производству мефедрона

Полицейские изъяли почти 14 кг наркотика

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Полицейские задержали двух мужчин, которые оборудовали в подмосковной деревне Аббакумово нарколабораторию. Изъято почти 14 кг мефедрона. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Задержаны двое жителей Кемеровской области, подозреваемых в незаконном производстве синтетических наркотических средств. <…> Они закупили специальное оборудование, химические реактивы и в помещении гаража оборудовали лабораторию по производству синтетических наркотиков. <…> изъято 13 полимерных пакетов и восемь мешков с мефедроном общей массой более 13,7 кг", - сказала Волк.

Помимо готового наркотика, найдено еще 130 канистр с реактивами.

Злоумышленники переоборудовали под лабораторию арендованный дом в деревне Аббакумово Московской области. Возбуждено уголовное дело о незаконном производстве наркотиков в особо крупном размере. Фигуранты арестованы.

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