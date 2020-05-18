В Москве "заминировали" около 10 больниц, включая отделения для пациентов с коронавирусом

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Около десяти медицинских учреждений Москвы "заминированы" в понедельник неизвестными, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Поступили анонимные сообщения об угрозах взрывов около десяти медучреждений столицы, включая перинатальное отделение городской клинической больницы №24 и инфекционную клиническую больницу №1, где лежат пациенты с коронавирусом", - сказал собеседник агентства.

Больницы работают в штатном режиме, эвакуация не проводилась, прибыли кинологи для проверки зданий.