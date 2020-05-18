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Воронежская полиция проверит сообщения о продаже волонтером продуктов для малоимущих

Проверка проводится на основании информации, которая появилась в СМИ

ВОРОНЕЖ, 18 мая. /ТАСС/. Сотрудники полиции Воронежа начали проверку после сообщений в СМИ о том, что волонтер продавала продуктовые наборы, которые в рамках помощи во время пандемии коронавируса должны были получить пенсионеры, многодетные и малообеспеченные семьи. Об этом рассказал ТАСС руководитель пресс-службы Главного управления МВД Воронежской области Наталья Куликова.

В региональном отделении партии "Единая Россия" в конце марта был создан волонтерский центр, в котором работают 611 человек, они уже передали более 6 тыс. продуктовых наборов, собранных для малоимущих, многодетных семей и пенсионеров Воронежской области. По сообщениям воронежских СМИ, одна из волонтеров украла семь наборов и выставила их на продажу в интернете.

"Заявление по данному факту в полицию не поступало. Назначена проверка по сообщениям в СМИ", - сообщила Куликова.

Как пояснил ТАСС руководитель фракции партии "Единая Россия" в Воронежской областной думе Роман Жогов, в волонтерский центр обратилась девушка, которая на период пандемии осталась на самоизоляции в Воронеже, и предложила свою помощь в доставке продуктов. "Девушка успела поработать два дня, а потом наши волонтеры увидели в интернете ее объявления - она выложила сообщение, что продает продукты, которые должна была отвезти по семи адресам. Ее заставили вернуть оставшуюся часть продуктов, а вопрос наших дальнейших действий, в том числе обращения в полицию, в данный момент решается", - сказал Жогов.

Как добавила в беседе с ТАСС главный специалист отдела агитации и пропаганды регионального отделения "Единой России" Виктория Ватутина, в волонтерском центре развозят продуктовые наборы, которые включают масло, сыр, колбасу, сахар, конфеты, кефир, молоко. Каждый набор оценивается примерно в 2,5 тыс. рублей. По данным волонтеров, девушка получила семь наборов продуктов, пять из них она успела продать.

В Воронежской области за последние сутки выявлено 44 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, с начала пандемии общее число выросло до 1 195, 653 человека выздоровели, 13 умерли. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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РоссияВоронежская область
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