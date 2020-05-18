Власти Пермского края ожидают стабилизации ситуации с паводком в ближайшие дни

ПЕРМЬ, 18 мая. /ТАСС/. Стабилизация паводковой обстановки в Пермском крае, где в зоне подтопления остаются 20 населенных пунктов в пяти муниципальных районах и городских округах, должна стабилизироваться в ближайшие дни. Об этом сообщает Министерство территориальной безопасности региона.

"По данным Камского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов, в данный период происходит постепенное наполнение водохранилищ до уровня многолетних значений. Сейчас уровень воды в водохранилищах ниже нормального подпорного уровня. В ближайшие дни на территории Пермского края прогнозируется стабилизация паводковой обстановки", - отмечается в сообщении.

По данным министерства, подтопление жилых домов и участков зафиксировано в Соликамском, Чердынском, Чайковском, Гайнском округах, при этом здесь уже снят режим ЧС, большинство жителей вернулись домой, в Пермском районе, где с целью стабилизации ситуации и недопущения ухудшения обстановки организовано взаимодействие Главного управления МЧС России по Пермскому краю с Камским бассейновым водным управлением по регулированию сбросных характеристик Камской ГЭС.

18 мая в регионе прогнозируется переменная облачность, местами дождь, температура воздуха от 14 до 19 градусов тепла. Сохраняется вероятность повышения уровней воды в реках, местами возможны интенсивные подъемы с выходом на пойму, существует вероятность подтопления территорий, участков дорог, расположенных в пониженных местах.