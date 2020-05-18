{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Швеция сообщила о самом мощном с 2008 года землетрясении

По шкале Рихтера сила колебаний составила 4,8 балла, моментная магнитуда была равна 4,1

СТОКГОЛЬМ, 18 мая. /ТАСС/. Самое крупное с 2008 землетрясение было зафиксировано ночью 18 мая в шахтах заполярного шведского города Кируна. Об этом сообщает телеканал SVT.

По шкале Рихтера сила колебаний составила 4,8 балла, моментная магнитуда была равна 4,1.

Самое крупное предыдущее землетрясение - силой в 4,3 балла - случилось в 2008 в провинции Сконе, а еще раньше - в Шёвде в 1986. Землетрясение в Кируне заставило проснуться большую часть жителей города.

"Толчки в шахтах Кируны и Малмбергет (населенный пункт в коммуне Елливаре) время от времени случаются, но эти были в 30 раз сильнее", - сказал сейсмолог, преподаватель Упсальского университета Бьёрн Лунд.

По его словам, случающиеся в Швеции землетрясения подобной силы фиксируются сейсмографами в других странах Европы. В этот раз толчки в Кируне были замечены в Лунде, расположенном на самом юге Швеции в 1400 км.

Теги
Швеция
Реклама на ТАСС
В Сочи арестован мужчина, пытавшийся сбежать из обсерватора
Суд также обязал выплатить его штраф
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС