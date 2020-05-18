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Мосгорсуд оставил в СИЗО обвиняемого в превышении полномочий генерала МВД Краковского

Он будет находиться под стражей до 1 июля

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Мосгорсуд оставил под арестом заместителя начальника следственного департамента МВД РФ генерала юстиции Александра Краковского, который проходит по делу о превышении полномочий при смягчении меры пресечения бизнесмену Альберту Худояну. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Московский городской суд оставил без изменения постановление Басманного районного суда города Москвы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 1 июня в отношении Краковского, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ", - сообщили в суде.

В конце апреля Мосгорсуд принял аналогичное решение в отношении двух фигурантов дела - другого заместителя начальника следственного департамента МВД Александра Бирюкова и следователя по особо важным делам МВД Александра Брянцева.

Уголовное дело Краковского, Бирюкова и Брянцева было возбуждено по материалам Главного управления собственной безопасности МВД председателем СК РФ Александром Бастрыкиным 1 апреля, на следующий день фигуранты были задержаны сотрудниками ФСБ и допрошены. После этого им было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями лицом, занимающим государственную должность, повлекшее тяжкие последствия), а 3 апреля Басманный суд арестовал их до 1 июня.

По данным следствия, Краковский и Бирюков ввели в заблуждение замглавы МВД Александра Романова и оказали содействие в переводе владельца компании "Оптима девелопмент" Альберта Худояна, обвиняемого в мошенничестве на 10 млн долларов, из СИЗО под домашний арест. Для этого дело бизнесмена, изначально расследовавшееся московской полицией, было передано в вышестоящий следственный орган - управление по расследованию организованной преступной деятельности следственного департамента МВД РФ. Адвокат бизнесмена Александр Забейда считает изменение меры пресечения обоснованным и настаивает на отсутствии сговора между своим подзащитным и полицейскими.

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