Россиянина будут судить в Белоруссии за контрабанду почти 60 кг гашиша

МИНСК, 18 мая. /ТАСС/. Следственный комитет Белоруссии передал прокурору для направления в суд уголовное дело по обвинению гражданина России в незаконном обороте более 59 кг гашиша. Об этом сообщила в понедельник официальный представитель управления Следственного комитета по Гродненской области Инна Позняк.

"Управлением Следственного комитета по Гродненской области завершено расследование уголовного дела о незаконном обороте наркотиков, возбужденного таможенными органами в отношении 48-летнего гражданина Российской Федерации. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд", - сказала представитель следствия, слова которой приводятся на сайте СК.

По данным следствия, 8 февраля 2019 года, на въезде из Литвы в Белоруссию в автомобиле россиянина были обнаружены тайники, где обвиняемый провозил в Россию более 59 кг гашиша на продажу. По словам Позняк, установлено, что россиянин с 2016 года участвует в транснациональной организованной группе, продающей на территории Российской Федерации наркотик в крупном размере.

По результатам расследования россиянину предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 328 Уголовного кодекса Белоруссии ("Совершение незаконного с целью сбыта приобретения, хранения, перевозки наркотических средств в крупном размере, совершенные организованной группой лиц"), а также по ч. 3 ст. 328-1 Уголовного кодекса Белоруссии ("Незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза наркотических средств в крупном размере, совершенное организованной группой"). Гражданин РФ находится под стражей, ему грозит до 20 лет лишения свободы.