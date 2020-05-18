Задержанным в Шри-Ланке за вред окружающей среде россиянам может грозить штраф

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Трое россиян, задержанные в Шри-Ланке в феврале по обвинению в нанесении вреда окружающей среде этого островного государства, предстанут перед судом 28 мая, по предварительным данным, им грозит штраф. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении МИД РФ.

При содействии посольства РФ в Коломбо 4 апреля всех троих освободили из тюрьмы под подписку о невыезде. "28 мая должно состояться заседание суда для рассмотрения дела по существу, - сообщили в министерстве. - По предварительным данным, россиянам может грозить штраф, размер которого будет определен после установления нанесенного ущерба".

Российское посольство в Шри-Ланке в настоящее время помогает подобрать переводчика для россиян и предпринимает необходимые меры в целях обеспечения их прав, указали в министерстве. Граждане РФ пользуются услугами местного адвоката.

В ведомстве напомнили, что трое россиян были задержаны 26 февраля в городе Нувара-Элия по обвинению в "нанесении вреда окружающей среде путем причинения смерти насекомым (жукам) и особям некоторых видов мелких животных, количество которых устанавливается следствием".