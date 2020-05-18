{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Суд отправил под домашний арест фигуранта дела о взятке замглавы района Петербурга

Владимир Шулицкий пробудет под арестом до 12 июля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 мая. /ТАСС/. Суд в Санкт-Петербурге отправил под домашний арест Владимира Шулицкого, который был задержан на прошлой неделе вместе с заместителем главы Красносельского района города по делу о взятке, сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.

"Красносельский районный суд города Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Владимира Шулицкого", - говорится в сообщении. Под арестом он пробудет до 12 июля.

На эту тему

Замглавы администрации Красносельского района Алексей Миронов был задержан на прошлой неделе, суд отправил его под домашний арест. Вместе с ним задержали замдиректора СПб ГКУ "Жилищное агентство Красносельского района Санкт-Петербурга" Шулицкого, однако суд продлил ему срок задержания на 72 часа для того, чтобы адвокат смог доказать, что ему есть, где отбывать домашний арест в Петербурге. На заседании в понедельник он предоставил суду такие документы.

Миронов и Шулицкий стали фигурантами уголовного дела о получении взятки. По версии следствия, Миронов предложил советнику гендиректора одной из фирм покровительство, а также обещал ему, что районные организации заключат и своевременно оплатят фирме госконтракты. За это Миронов попросил взятку в 300 тыс. рублей, которую должны были передать через посредника, в роли которого выступил Шулицкий.

Свою вину Миронов не признает. Шулицкий, по данным пресс-службы судов города, сообщал на суде, что готов сотрудничать со следствием.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
Реклама на ТАСС
В Краснодаре скрывавшийся от полиции устроил ДТП, повредив монумент у Вечного огня
Нарушителю грозит штраф или административный арест
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС