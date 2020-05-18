Суд отправил под домашний арест фигуранта дела о взятке замглавы района Петербурга

"Красносельский районный суд города Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Владимира Шулицкого", - говорится в сообщении. Под арестом он пробудет до 12 июля.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 мая. /ТАСС/. Суд в Санкт-Петербурге отправил под домашний арест Владимира Шулицкого, который был задержан на прошлой неделе вместе с заместителем главы Красносельского района города по делу о взятке, сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.

Замглавы администрации Красносельского района Алексей Миронов был задержан на прошлой неделе, суд отправил его под домашний арест. Вместе с ним задержали замдиректора СПб ГКУ "Жилищное агентство Красносельского района Санкт-Петербурга" Шулицкого, однако суд продлил ему срок задержания на 72 часа для того, чтобы адвокат смог доказать, что ему есть, где отбывать домашний арест в Петербурге. На заседании в понедельник он предоставил суду такие документы.

Миронов и Шулицкий стали фигурантами уголовного дела о получении взятки. По версии следствия, Миронов предложил советнику гендиректора одной из фирм покровительство, а также обещал ему, что районные организации заключат и своевременно оплатят фирме госконтракты. За это Миронов попросил взятку в 300 тыс. рублей, которую должны были передать через посредника, в роли которого выступил Шулицкий.

Свою вину Миронов не признает. Шулицкий, по данным пресс-службы судов города, сообщал на суде, что готов сотрудничать со следствием.