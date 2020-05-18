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Дело Пола Уилана

Мосгорсуд из-за коронавируса отложил допрос свидетелей защиты по делу Пола Уилана

Следующее заседание назначено на 20 мая

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Эпидемия коронавирусной инфекции препятствует рассмотрению дела в Мосгорсуде американца Пола Уилана, которого обвиняют в шпионаже против РФ. В частности, из-за ограничительных мер не удается допросить всех свидетелей защиты, сообщил ТАСС адвокат гражданина США Владимир Жеребенков.

"С учетом коронавируса свидетели не являются. Сегодня ждали троих, никто не явился. Одному я звонил, мне объяснили, что он на карантине, так как контактировал с зараженным коронавирусом. Я думаю, что многие еще не желают являться, так как на самоизоляции находятся, а с учетом обстановки никто не хочет играть в русскую рулетку и рисковать здоровьем", - сказал защитник. По его словам, в понедельник на процессе Уилана огласили показания одного из свидетелей, данные им на предварительном следствии, и другие материалы дела.

Следующее заседание назначено на 20 мая.

Сотрудники ФСБ России задержали Уилана, имеющего, помимо гражданства США, подданство Великобритании, а также гражданства Канады и Ирландии, 28 декабря 2018 года в Москве при проведении шпионской акции. Следственным управлением ФСБ России в его отношении возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ ("Шпионаж"), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.

Теги
РоссияДело Пола Уилана
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