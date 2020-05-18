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Экс-министру Мурманской области предъявили обвинение в мошенничестве

Подозреваемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде

МУРМАНСК, 18 мая. /ТАСС/. Бывшему министру Мурманской области предъявили обвинение в мошенничестве, суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде подписки о невыезде. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе УМВД России по Мурманской области, в интересах следствия фамилия экс-министра не сообщается.

"В полицию поступила информация о возможной причастности к преступлению, предусмотренному ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"), бывшего руководителя одного из министерств региона. По месту его проживания были проведены обыски, в ходе которых изъято имущество, документы и технические средства. 15 мая мужчина был задержан в соответствии со ст. 91 УПК РФ. В настоящее время ему предъявлено обвинение, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде", - сообщили в пресс-службе.

В интересах следствия также не сообщается, какие именно документы, имущество и технические средства изъяли в ходе обысков.

Ранее региональные СМИ связывали проведенные обыски с деятельностью экс-министра здравоохранения региона Валерия Перетрухина. Как уточнили ТАСС в Октябрьском суде Мурманска, материал в отношении Перетрухина на сегодняшний день судом не рассматривался.

По информации пресс-службы регионального УМВД, расследование уголовного дела продолжается.

Теги
РоссияМурманская область
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