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В Краснодаре скрывавшийся от полиции устроил ДТП, повредив монумент у Вечного огня

Нарушителю грозит штраф или административный арест

КРАСНОДАР, 18 мая. /ТАСС/. Сотрудники полиции в Краснодаре составили протоколы об административных правонарушениях на местного жителя, который при проверке документов попытался скрыться от сотрудников на автомобиле, совершил ДТП, повредив памятное сооружение. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе УМВД по городу Краснодару в понедельник.

"При проверке сотрудниками патрульно-постовой службы краснодарской полиции документов 20-летний гражданин предпринял попытку скрыться на личном автомобиле. На пересечении с улицей Северной молодой человек не справился с управлением и допустил наезд на элемент памятного сооружения. За допущенные действия на правонарушителя были составлены три административных протокола", - говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что мужчину привлекают к административной ответственности за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, нарушение режима карантина, действующего в Краснодаре из-за коронавируса, несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Ему грозит штраф в размере более 30 тыс. рублей либо административный арест.

По данным пресс-службы администрации Краснодара, авария произошла на мемориальном комплексе "Вечный огонь". Машина на большой скорости повредила постамент скульптуры Родины-матери, сумма ущерба не уточняется.

Теги
РоссияКраснодарский край
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