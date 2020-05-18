В суде Калининграда 19 мая пройдут предварительные слушания по делу врачей роддома

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. /ТАСС/. Калининградский областной суд 19 мая проведет предварительные слушания по уголовному делу и. о. главного врача родильного дома № 4 Елены Белой и реаниматолога-анестезиолога регионального перинатального центра Элины Сушкевич, обвиняемых в смерти младенца в родильном доме в ноябре 2018 года, сообщил ТАСС адвокат Белой Тимур Маршани.

Как отметил адвокат, по его инициативе в социальной сети создана группа в поддержку врачей. "Накануне в Facebook была создана группа в поддержку Елены Белой и Элины Сушкевич, в которой свои комментарии размещают бывшие пациенты роддома № 4 и их знакомые", - сказал защитник.

По его мнению, сторона обвинения не учитывает ряд критически важных деталей и документов о проведении реанимационных мероприятий. "Не установлено точное содержание сульфата магния в крови ребенка, сторона обвинения даже не проводила независимую экспертизу по данному вопросу. Нельзя не учитывать тот факт, что на протяжении всего срока беременности потерпевшая не наблюдалась в женской консультации, а также имела неудачный опыт двух беременностей. Роды на 23-й неделе беременности сами по себе сопряжены с высоким риском для ребенка, который родился с весом 700 граммов и имел низкое артериальное давление, критическую гипотермию и тяжелую анемию", - отметил он.

Данные следствия

30 июня 2019 года следствие предъявило Белой обвинение в организации убийства ребенка, а Сушкевич - в совершении убийства. Следователи считают, что в ноябре 2018 года, когда в роддоме родился недоношенный ребенок, Белая дала указание Сушкевич умертвить его в целях экономии ресурсов больницы, а также для того, чтобы не портить показатели медицинской статистики. В их отношении избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, она продлена до 17 октября.

По версии следствия, Сушкевич ввела ребенку дозу магния сульфата, от чего тот умер, а для сокрытия следов преступления врач внесла в историю родов сведения, что ребенок умер в утробе матери.

Общественный резонанс

Дело вызвало широкий резонанс в обществе. Представители российского общества неонатологов заявляли, что следствие могло допустить ошибку. По их мнению, вероятность выживания, детей рожденных на таком сроке, без тяжелых осложнений не превышает 5-10%.

Ранее в поддержку врачей выступило медицинское сообщество. Профсоюз работников здравоохранения Москвы настаивал на дополнительной проверке материалов дела Сушкевич, а также на создании государственной комиссии с привлечением общественности по этому делу. Президент Национальной медицинской палаты, глава НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль также заявлял, что считает необходимым проверить итоги судебно-медицинской экспертизы по факту смерти младенца. Обвиняемых также поддержали детский специалист анестезиолог-реаниматолог Минздрава России Сергей Степаненко, президент общественной организации "Лига защиты врачей" Семен Гальперин, которые назвали обвинение абсурдным и призвали к открытому расследованию уголовного дела. "На сегодняшний день в России остро стоит проблема классификации понятия врачебной ошибки, а следственные органы чаще пытаются наказать, а не установить истинную причину произошедшего в каждом конкретном случае", - резюмировал адвокат Маршани.