Прокуратура обязала Ярославскую область погасить более 570 млн руб. долгов перед бизнесом

ЯРОСЛАВЛЬ, 18 мая. /ТАСС/. Власти Ярославской области после прокурорского вмешательства погасили задолженность перед бизнесом по исполненным контрактам на сумму более 570 млн рублей. Об этом сообщается в понедельник на сайте Генеральной прокуратуры РФ.

"По выявленным фактам нарушения закона и прав предпринимателей прокурорами в Ярославской области внесено 23 представления, в том числе в адрес заместителя губернатора региона и руководителя департамента здравоохранения и фармации области. После прокурорского вмешательства предпринимателям выплачена задолженность за выполненные работы, поставленные товары и оказанные услуги в рамках государственных и муниципальных контрактов на общую сумму свыше 570 млн рублей", - говорится в сообщении.

После оперативного совещания 24 апреля генеральный прокурор Игорь Краснов дал поручение прокурору Ярославской области Дмитрию Попову незамедлительно принять дополнительные меры по погашению задолженности перед бизнесом по публичным контрактам.

Всего с начала 2020 года благодаря действиям прокуратуры просроченную задолженность погасили перед субъектами малого и среднего бизнеса в размере более 740 млн рублей.