В Китае произошло землетрясение

ТАСС, 18 мая. Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в понедельник на территории городского округа Чжаотун провинции Юньнань (юго-западная часть Китая). Об этом сообщил Китайский сейсмологический центр.

Подземные толчки были зарегистрированы в 21:47 по местному времени (16:37 мск). Эпицентр находился в районе уезда Цяоцзя, очаг залегал на глубине около 8 км.

Информация о пострадавших или разрушениях в городском округе с населением более 5,5 млн человек пока не поступала.

В свою очередь, Геологическая служба США сообщила, что магнитуда землетрясения составила 5,2. По данным американских сейсмологов, эпицентр подземных толчков располагался в 44 км к западу от города Чжаотун (население около 109 тыс. человек), а очаг залегал на глубине 10 км.