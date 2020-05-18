Двое осужденных за теракт в метро Петербурга подали в суд на УФСИН

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 мая. /ТАСС/. Двое осужденных по делу о совершенном в метро Санкт-Петербурга в 2017 году теракте - Акрам Азимов и Мухамадюсуп Эрматов - подали иски к УФСИН по городу и Ленинградской области. Об этом журналистам сообщили в объединенной пресс-службе судов.

"Колпинский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал административное исковое заявление Акрама Азимова к УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Еще один иск поступил и от Мухамадюсупа Эрматова", - сказано в сообщении пресс-службы. Поводом для подачи в суд стали условия содержания в СИЗО.

По данным пресс-службы, в исковом заявлении Азимов сообщает, что в марте прошлого года он был помещен в СИЗО-1 ("Кресты"), где находится по настоящее время. С того времени он якобы не имеет возможности общаться со своей женой и отцом "в достаточном объеме". Около месяца он содержался в камере с девятью людьми, из которых большинство курит, свежего воздуха не хватало.

"Азимову приходилось рано вставать в СИЗО и поздно ложиться, в результате это вызвало хронический недосып и утомляемость, он периодически засыпал на судебных заседаниях. В дни транспортировки в суд Азимов оставался без горячей пищи, ему приходилось довольствоваться сухим пайком. <…> Все вышеуказанное Азимов квалифицирует как пытку", - добавили в пресс-службе.

В связи с этим Азимов просит суд обязать ответчика устранить указанные нарушения и взыскать компенсацию в 238 тыс. рублей. Аналогичные требования выдвинул и Эрматов.