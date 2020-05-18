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Воронежский суд приговорил экс-таможенника к 4,5 года колонии за взятки

Он незаконно получил свыше 1,5 млн рублей

ВОРОНЕЖ, 18 мая. /ТАСС/. Суд в Воронежской области приговорил бывшего таможенника к 4,5 года колонии строгого режима за взятки в сумме более 1,5 млн рублей. Он помогал переправлять через российско-белорусскую границу ограниченные к ввозу в Россию фрукты и овощи, сообщила в понедельник журналистам пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.

"Коминтерновский районный суд Воронежа вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего старшего оперуполномоченного по особо важным делам специального отряда быстрого реагирования Воронежской таможни. Он признан виновным по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение должностным лицом лично взятки в виде денег за незаконные действия в пользу взяткодателя в особо крупном размере"). Суд приговорил мужчину к 4 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры РФ.

По ее данным, с июня 2017 года по февраль 2018-го мужчина во время служебных командировок в Смоленскую область проверял на российско-белорусском участке госграницы ввоз в Россию фруктов и овощей, в том числе поставки которых ограничены.

Как уточняется в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры РФ, мужчина за деньги отправлял перевозчикам смс-сообщения с указанием мест, где нет мобильных групп контроля, чтобы можно было без проблем пересечь кордон. Всего за девять месяцев он получил взяток на сумму более 1,5 млн рублей.

Теги
РоссияВоронежская область
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