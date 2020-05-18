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Директор водоканала в Башкирии не выплатил 60 млн рублей по выполненному контракту

Подозреваемый ранее уже был осужден за присвоение более 1,1 млн рублей

УФА, 18 мая. /ТАСС/. Следователи завели уголовное дело о превышении полномочий в отношении бывшего директора муниципального предприятия Иглинского района Башкирии "Водоканал" за неполную оплату работ по прокладке трубопровода. Ранее он уже был осужден за присвоение платежей от населения на сумму более 1 млн рублей, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе СУ СКР по республике.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 54-летнего бывшего директора МУП "Водоканал" по подозрению в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). По версии следствия, в 2016 и 2018 годах подозреваемый заключил заведомо невыгодные договоры с двумя застройщиками на выполнение работ по проведению водопровода к застраиваемой территории в деревнях Ягодное и Новые Кузьминки Иглинского района", - говорится в сообщении.

При реальной стоимости работ около 80 млн рублей подрядчику было выплачено 20 млн. Следователи изучают документацию унитарного предприятия, допрашивают руководство и работников. "Подозреваемый ранее уже был осужден за присвоение денежных средств на сумму более 1,1 млн рублей, поступивших от населения в МУП "Водоканал" в качестве оплаты за оказанные услуги. В настоящее время он отбывает наказание в исправительной колонии общего режима", - добавили в СК.

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РоссияБашкортостан
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