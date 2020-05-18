В Подмосковье возбудили дело об убийстве девятимесячного ребенка

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве девятимесячного ребенка в Коломне, обнаруженного задушенным. Об этом ТАСС сообщили в Главном следственном управлении СК по Московской области.

"16 мая в правоохранительные органы поступило сообщение от 28-летнего жителя Коломны об обнаружении в квартире тела девятимесячного сына. Когда мужчина вернулся с работы, ребенок лежал в детской кроватке без признаков жизни", - сообщили в ГСУ.

По предварительным данным эксперта, смерть ребенка могла наступить в результате механической асфиксии. Матери мальчика в этот момент не было в квартире, сейчас устанавливается ее местонахождение. Возбуждено уголовное дело об убийстве, назначена судмедэкспертиза для установления точной причины смерти ребенка.